TMW - Milan-Ilicic, il punto sulla trattativa: la valutazione dell'Atalanta è 6 milioni

Josip Ilicic è oggi nome caldo per la trequarti del Milan. Però l'Atalanta non intende regalare il giocatore al Milan e oggi valuta Ilicic almeno 6 milioni di euro, forte anche di altri due anni di contratto con opzione fino al 2024. L'impressione è che a 4-5 milioni di euro possa arrivare alla fumata bianca. Ma oggi il club rossonero, pur avendo un accordo di massima con Ilicic, non ha ancora presentato questa offerta alla Dea.