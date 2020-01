TMW - Milan, Kjaer ha detto sì. Ma serve la buonuscita per Caldara-Atalanta

Mattia Caldara all'Atalanta e Simon Kjaer al Milan: questa la base su cui stanno lavorando i due club per rinforzare le rispettive retroguardie. L'italiano ha infilato un tunnel da cui è difficile uscire, mentre l'Atalanta, su richiesta di Gasperini, lo vorrebbe fortemente di nuovo a Bergamo al posto del danese, che mal si è adattato al calcio proposto dal tecnico di Grugliasco. Poco fa è arrivato l'ok del danese al trasferimento in rossonero, ma il problema è la differenza di stipendio tra i due giocatori: motivo per cui l'agente di Caldara, Beppe Riso, si è messo in direzione Casa Milan nel primo pomeriggio. Da capire come lo scambio possa svilupparsi tecnicamente, con l'opzione prestito con riscatto che va per la maggiore.