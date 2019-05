TMW - Milan, Leonardo traballa. Casting per il ruolo di ds: Tare favorito

Ci sono tre nomi sul tavolo di Ivan Gazidis per il ruolo di direttore sportivo. Perché il lavoro di Leonardo, in quest'ultimo anno, non ha convinto appieno l'amministratore delegato rossonero, con la possibilità concreta che ci sia uno stravolgimento a Milano.

TUTTI STRANIERI - Il preferito è Igli Tare, dirigente della Lazio, che Gazidis ha studiato negli ultimi mesi. La vittoria in Coppa Italia è il suggello per l'ottimo lavoro svolto sino a qui, tanto che il ds biancoceleste è il grande favorito. Conosce bene il calcio italiano, ha già un ruolo prominente. Gli altri due sono outsider come Luis Campos, del Lille, sponsorizzato da Jorge Mendes. E poi Javier Ribalta, un passato alla Juventus, ora allo Zenit San Pietroburgo. Il suo nome è stato consigliato all'ad del Milan.