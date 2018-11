TMW - Milan, lo Schalke punta Calhanoglu

Il gol di Hakan Calhanoglu di ieri sera potrebbe anche essere il punto di svolta della stagione nel Milan. Prima rete a fine novembre, dopo un periodo di crescita - anche realizzativa - nella scorsa annata, che però non può bastare a blindare il centrocampista ex Bayer Leverkusen, pagato 22 milioni non più tardi di un anno e mezzo fa.

A BILANCIO PER 15 - Calhanoglu ha firmato un quadriennale, quindi l'ammortamento è di circa 5,5 milioni di euro annui. La valutazione giocoforza non può essere inferiore, per non creare una minusvalenza, ed è forte il richiamo della Germania. Il Lipsia ha preso informazioni già da tempo, molto dipenderà dalla questione UEFA e fair play finanziario, in vista dell'approdo di Paqueta e del possibile arrivo di Fabregas, sempre più vicino.

LO SCHALKE PREME - Nelle ultime ore si è presentata la squadra di Gelsenkirchen con l'intenzione di provare a riportarlo in Bundesliga, forte del passaggio del turno in Champions League e del bonus da 9,5 milioni di euro degli ottavi, più un altro incasso all'Arena Auf Schalke. Dunque, potenzialmente, i soldi per finanziare un trasferimento di Calhanoglu. Che al momento rimane sul mercato, a patto che non faccia un mese da stella.