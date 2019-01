TMW - Milan, Montolivo vuole rimanere per giocarsi le proprie carte

Riccardo Montolivo non lascerà il Milan a gennaio. Costantemente in panchina nelle ultime settimane, con un centrocampo in completa emergenza che ha visto anche Calabria disimpegnarsi nel ruolo di mezz'ala, il bergamasco non vuole però concludere anzitempo la sua esperienza in rossonero. Una questione di principio, dopo i sei anni e mezzo vissuti a Milanello. Così sono da escludere le piste prospettate nei giorni scorsi, dal Bologna alla Spal, passando per il Genoa. Sarà differente in estate, perché Montolivo si svincolerà e potrà quindi accasarsi per una nuova esperienza.