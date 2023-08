TMW - Milan, non solo Atalanta per De Ketelaere. Il Fulham è pronto all'offerta nelle prossime ore

vedi letture

È il weekend decisivo per Charles De Ketelaere. Perché il Milan ha sì trovato l'accordo con l'Atalanta per un prestito con diritto di riscatto, ma nelle prossime ore è prevista un'offerta da parte del Fulham per il belga. Non un prestito oneroso, bensì una sistemazione già a titolo definitivo, ma con proposta comunque inferiore ai 20 milioni di euro e che quindi non verrà presa in considerazione, almeno nella prima bozza, da parte dei rossoneri. I Cottagers sono alla ricerca di un trequartista e guardano in Serie A con particolare attenzione, non limitandosi al belga che veste in rossonero.

De Ketelaere non vuole la Premier League

In questo momento l'intenzione del giocatore è quella di privilegiare Italia e Spagna, oppure una big di Premier. Ecco, il Fulham non corrisponde alla descrizione, mentre l'Atalanta non vuole un calciatore che considera la destinazione come un ridimensionamento. Se è vero che potrebbe arrivare una proposta a titolo definitivo da parte del Fulham, dall'altra i rossoneri hanno dato la propria parola - almeno per le prossime 48-72 ore - all'Atalanta, dopo avere trovato l'accordo nelle scorse ore.

Risposta a breve

Come già detto precedentemente sia il belga che l'Atalanta dovrebbero sciogliere le riserve. La realtà è che tutti devono essere convinti della destinazione. Percassi, come già raccontato più volte, aveva il sogno di arrivare al trequartista ex Bruges. Probabilmente lo farà nelle prossime ore, ma il Fulham cercherà di intromettersi. Dura, durissima per i Cottagers. L'Atalanta è convinta di chiuderlo, sempre che sia convinto anche il calciatore.