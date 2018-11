TMW - Milan, non solo Paquetà. In Brasile occhi anche su Everton

Nuovo nome per l'attacco del Milan, che segue da vicino il brasiliano Everton Sousa Soares, seconda punta in forza al Gremio con cui ha disputato la sua miglior stagione conquistandosi le attenzioni di club inglesi e anche del connazionale Leonardo, da sempre attento ai talenti provenienti dal mercato carioca. Secondo indiscrezioni, il giocatore sarebbe molto apprezzato dallo stesso Gattuso, che col passaggio al 4-4-2 avrebbe bisogno di almeno un altro attaccante puro per rimpolpare il reparto. Tuttavia portare a termine il secondo colpo brasiliano del mercato di gennaio, dopo Paquetà, non sarà semplice: da tempo sul giocatore è presente il pressing del Manchester United, pronto a mettere sul piatto anche 30 milioni di euro.