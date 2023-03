TMW - Milan, nuovo tentativo per Leao in settimana. Possibile un colloquio con il portoghese

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan punta forte al rinnovo di Rafael Leao. Secondo quanto raccolto da TMW, la dirigenza rossonera ha migliorato la proposta al giocatore portoghese che tuttavia per il momento non si sbilancia. Per questo motivo, la società milanista avrebbe avviato nuovi contatti per sondare la situazione. Non è da escludere un colloquio nei prossimi giorni con l'ex Lille.