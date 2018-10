TMW - Milan: offerta bomba dalla Cina per Kessié, ma lui vorrebbe rimanere. C'è anche il PSG

La Cina tenta Franck Yannick Kessié. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sul centrocampista del Milan sarebbe piombato il Beijing Guoan, la squadra più importante della capitale e attualmente terza in classifica nella Super League cinese, a pari punti con lo Shandong Luneng.

L'OFFERTA - La proposta fatta pervenire all'entourage del classe 1996 è di quelle difficilmente rifiutabili: 10 milioni netti di ingaggio. Il Milan non ha ancora fatto una valutazione del giocatore, anche perché l'ivoriano è stato acquistato in prestito biennale e quindi dovrebbe essere riscattato solo alla fine di questa stagione. Il giocatore vorrebbe continuare la sua avventura in maglia rossonera e si trova bene a Milano, ma il club non sembra avere l'intenzione - almeno per il momento - di ritoccare il contratto dell'ex Cesena.

IL PSG MONITORA - Sullo sfondo c'è anche il Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia è bloccato a causa dei paletti imposti dal fair-play finanziario e non può muoversi sul mercato con la consueta disinvoltura. Per ora i transalpini restano defilati, anche se da tempo hanno manifestato il loro apprezzamento nei confronti di Kessié.