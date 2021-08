TMW - Milan, possibile il ritorno di Conti all'Atalanta: interessa anche per la questione delle liste

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è possibile un ritorno all'Atalanta per Andrea Conti. L'esterno, in uscita dal Milan, potrebbe infatti fare comodo ai nerazzurri per la questione legata alle liste, visto che è cresciuto nel vivaio dei bergamaschi. Il primo obiettivo degli orobici era Davide Zappacosta, ma il giocatore è ormai a un passo dalla Fiorentina e per questo motivo la Dea pensa al ritorno di Conti.