TMW - Milan, prende quota l'ipotesi di un possibile scambio Messias-Singo con il Torino

Prende quota l'ipotesi di uno scambio fra Torino e Milan. Ai granata andrebbe Junior Messias, mentre in rossonero arriverebbe Wilfred SIngo. L'esterno del Torino è in scadenza con i granata e ad oggi non ci sono stati segnali positivi per il rinnovo. Per quanto riguarda Messias, l'ex Crotone vorrebbe giocare di più ma gli spazi per lui in rossonero si sono ristretti.