TMW - Milan, rinnovi vicini per due giovani: il club vuole blindare El Hilali e Bozzolan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Non solo l'arrivo di Sportiello e lo scatto per Loftus-Cheek. Nelle ultime ore il Milan ha portato avanti anche due trattative per il rinnovo dei contratti di due giovani: si tratta del terzino classe 2004 Andrea Bozzolan e dell'attaccante classe 2003 Youns El Hilali. Le trattative sono in fase avanzata, col club rossonero che vuol blindare i due talenti della Primavera milanista.