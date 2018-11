TMW - Milan, soluzione tampone in difesa: proposto Cahill

L'infortunio di Musacchio, l'incertezza su Caldara, le poche alternative. Il Milan si guarda intorno per cercare un difensore centrale per i sei mesi di campionato che vanno da gennaio fino alla fine. Alcuni intermediari hanno proposto una soluzione nuova, cioè l'arrivo di Gary Cahill del Chelsea, per una soluzione tampone - è in scadenza al 30 di giugno - adatta a mettere una pezza su un reparto che attualmente è risicato all'osso. Se Bakayoko sta incominciando a capire la realtà italiana (bene contro la Juventus) c'è forse qualche perplessità per l'arrivo di un altro giocatore dal Chelsea che, al momento, Maurizio Sarri non utilizza. I titolari sono altri e il turnover non è visto di buon occhio dall'ex Napoli, dunque Cahill lascerà a gennaio, anche in prestito gratuito. Il problema può essere l'ingaggio, parecchio alto, ma non è detto che il Milan non voglia comunque dare un'altra alternativa a Gattuso per la volata Champions.