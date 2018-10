TMW - Milan, torna di moda Baselli. Contatti in corso per gennaio

Il Milan continua a lavorare in vista del mercato di gennaio e dopo aver chiuso l'operazione Paquetà gli uomini mercato rossoneri, Leonardo e Maldini, hanno messo gli occhi su Daniele Baselli del Torino, per il quale sono già andati in scena i primi contatti. Queste le ultimissime raccolte da TMW, con i rossoneri che già in estate si erano mossi per il classe '92 salvo rallentare di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro dei granata. Ora il Milan è tornato a pensarci in vista di gennaio, quando la richiesta potrebbe essere sensibilmente abbassata e le parti potrebbero ragionare anche su un prestito con diritto di riscatto.