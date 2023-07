TMW - Morata, la clausola è di 20 milioni: possibile un prestito con diritto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alvaro Morata continua a essere nella lista dei desideri del Milan anche se ancora il club rossonero non ha presentato nessuna offerta all'Atletico Madrid per l'attaccante. La clausola presente nel contratto dello spagnolo è di venti milioni di euro, non di dieci come era rimbalzato nei giorni scorsi, e nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo.

La formula.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è molto difficile che il Milan lo acquisti a titolo definitivo e l'ipotesi più probabile è quella che la prima proposta possa essere di un prestito con diritto di riscatto, magari con alcune opzioni che potrebbero far scattare l'obbligo.