TMW - Non solo Marcus Thuram: il Milan prosegue nei contatti per Dallinga del Tolosa

Prosegue la rivoluzione in rosa del Milan e in attacco sono previste numerose uscite. Divock Origi e Ante Rebic sono ora i primi indiziati, mentre prosegue il forcing per chiudere il prima possibile per Marcus Thuram. Proseguono intanto, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i contatti per il centravanti del Tolosa, Thijs Dallinga.

Impegnato ora con l'Under 21 olandese, gioca nell'altro club di proprietà di Red Bird (anche se Gerry Cardinale si è dimesso di recente dal CDA). Scoperto grazie all'algoritmo, la punta classe 2000 di Groningen è stata una delle grandi rivelazioni dell'ultima Ligue 1. E il Milan lo sta monitorando con grande attenzione.