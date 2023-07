TMW - Non solo Pulisic: Milan in pressing per Reijnders e Musah

Fonte: tuttomercatoweb.com

Christian Pulisic del Chelsea è a un passo dal Milan che vorrebbe definire l'affare entro le prossime 48 ore. Intesa praticamente totale con tutte le parti, adesso i rossoneri lavorano per provare a chiudere per il centrocampista (o per entrambi) da regalare a Stefano Pioli dopo l'innesto di Ruben Loftus-Cheek anche lui dai Blues londinesi.

Per quanto riguarda l'olandese Tijjani Reijnders, le parti sono al lavoro per limare i dettagli. Il CEO Giorgio Furlani è in diretto contatto con l'agente e con l'entourage del calciatore per colmare la distanza con l'AZ Alkmaar che si sta sempre più assottigliando. Non solo: il Milan potrebbe prendere anche Yunus Musah dal Valencia in mediana, coi contatti che proseguono proprio in queste ore.