TMW - Simakan, Lipsia pronto a pareggiare l'offerta del Milan

Mohamed Simakan è adesso il primo nome per la difesa del Milan. Trattativa in corso con lo Strasburgo, la società rossonera è pronta a proporre 18 milioni di euro con bonus al club transalpino. Si stanno limando le distanze con lo Strasburgo che per adesso non è sceso dai 20 ma che presto potrebbe farlo. Il problema, però, come nel caso di Kouadio Koné, arriva dalla Germania: se il centrocampista classe 2001 è sfumato perché diretto al Borussia Monchengladbach, su Simakan è piombato con forza il Lipsia. La formazione della Red Bull avrebbe pareggiato l'offerta del Milan da 15+3, pensando inoltre di prenotare il giocatore solo per l'estate quando ha già messo in cantiere l'addio di Dayot Upamecano. E questo potrebbe fare la differenza. Deciderà in primis la società francese ma molto conterà anche dal volere del giocatore. In caso di fumata nera, poi, si riaccenderebbe la pista che porta ad Ozan Kabak dello Schalke 04, da sempre nome caldissimo per gli uomini mercato rossoneri.