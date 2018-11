TMW - Vidal, ultimo mese per convincere Valverde. La Serie A alla finestra

La settimana internazionale ha riconsegnato al Barcellona un Arturo Vidal rivitalizzato. Il centrocampista è reduce da una doppietta nel netto successo del Cile contro Honduras e ha dato segnali anche con la maglia del Barcellona di miglioramento.

Dal Sudamerica le sue dichiarazioni sono state: "Torno a Barcellona per fare le cose per bene e lottare per un posto da titolare. Mi sento meglio, ora sono al 100% e ho acquisito sicurezza. Spero di essere titolare contro l'Atlético Madrid".

A oggi il bilancio dell'ex Juve in Catalogna non si può certamente definire entusiasmante: appena 3 partite da titolare, una delle quali in Coppa del Re. In Champions League solamente le briciole. In definitiva, un impiego non in linea con le aspettative del giocatore. Che non a caso qualche settimana fa si è sfogato attraverso i social network. "Coi giuda non si combatte, si impiccano da soli" è stato il suo messaggio su Instagram, poi rimosso, probabilmente rivolto a Ernesto Valverde. Da allora sono arrivate due reti, contro Real Madrid e Betis e segnali di miglioramento ma a oggi le voci di un addio a gennaio sono ancora forti: poteva andare all'Inter in estate, è tornata la suggestione Juventus, che cerca di rinforzare il centrocampo a seguito dei tanti infortunati. E il Milan, che si ritrova in un colpo solo senza Biglia e Bonaventura.