Tra gli attaccanti accostati al Milan c'è anche Balogun: il classe 2001 ha aperto all'addio al Reims

Folarin Balogun è uno dei giocatori che promette di infiammare la prossima sessione di mercato. Attualmente al Reims in prestito dall'Arsenal, il classe 2001 (accostato anche al Milan) ha parlato del suo futuro in un'intervista con Sky Sports UK: "Devono iniziare certe discussioni e la decisione non dipenderà solo da me. La società mi farà sapere le sue impressioni e sono convinto che arriveremo ad un accordo. È bello che Arteta mi tenga sotto osservazione, comunque...".