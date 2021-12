Tuttosport - Il Toro fissa il prezzo di Bremer: Cairo vuole 30 milioni

Il Torino fissa il prezzo di Bremer, giocatore che piace tantissimo al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Cairo il difensore vale non meno di 30 milioni. Il presidente granata non ha escluso una cessione del giocatore già a gennaio: vuole vedere se si origina un’asta tra Chelsea, Milan e gli altri club interessati al centrale brasiliano. Il rinnovo per il momento è congelato: i piani del Toro prevedono una partenza in estate ma, come detto, se dovesse arrivare una proposta particolarmente allettante il giocatore potrebbe lasciare subito la società piemontese.