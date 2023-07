Tuttosport: "Milan, Inter, Roma e club di Premier su Singo: il Torino vuole 15 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Milan, Inter, Roma e Premier su Singo: il Torino vuole 15 milioni" scrive Tuttosport. L’esterno non ha prolungato con il Torino e sarà venduto. Milan, Inter, Roma e club della Premier League sulle sue tracce, come ad esempio il Tottenham, i granata puntano a incassare 15 milioni di euro. Dalle cessioni possono arrivare i soldi per altri colpi in entrata.