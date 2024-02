Tuttosport: "Milan, Maignan e Theo Hernandez rinnovi pesanti. Sul portiere c'è il Bayern"

Chiuso il mercato, il Milan è pronto a mettersi al lavoro anche per i rinnovi di contratto. I più 'pesanti', secondo Tuttosport, sono quelli di Maignan e Theo Hernandez. Il portiere è legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2026 e percepisce ancora lo stesso stipendio di quando arrivò dal Lille (3 milioni netti a stagione): il francese si aspetta ora un passo in avanti importante, un trattamento da top player. "Il Milan proverà a fare il massimo sforzo verso Mike, ma si aspetta che anche il giocatore – che a Milano e al Milan sta bene – ne faccia uno verso il club", si legge sul giornale, che aggiunge poi come alla finestra ci sia il Bayern Monaco.

Discorso simile per Theo Hernandez, che aveva rinnovato nel 2021 allungando il rapporto fino al 2026 da 4 milioni a stagione. Il terzino vorrebbe rimanere a lungo a Milano, ma anche in questo caso vanno fatte collimare le necessità tecnico-economiche del club con le richieste del giocatore. I discorsi entreranno nel vivo nei prossimi mesi.