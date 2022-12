Tuttosport: "Sportiello, l'Atalanta alza il muro. Milan, devi cambiare obiettivo?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Sportiello, l'Atalanta alza il muro", titola oggi Tuttosport. Dopo lo sbarco a Malpensa di ieri sera, è iniziata l’attesa del mondo rossonero per gli esami strumentali ai quali si dovrà sottoporre Mike Maignan per capire lo stato reale del suo polpaccio. Poi il Milan deciderà se intervenire sul mercato. Il profilo di Marco Sportiello è gà stato bloccato per l’estate, quando arriverà a parametro zero, ma in caso di forfait ancora lungo di Maignan, l’idea sarebbe quella di aprire un tavolo di trattativa con l’Atalanta per anticipare l’arrivo del portiere a Milanello. Tuttavia, almeno per il momento, la società bergamasca non sembra essere disposta a privarsi di Sportiello nel mercato di gennaio. Forse, per sbloccare la situazione, servirà mettere sul tavolo non solo gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze. Oppure servirà cambiare obiettivo.