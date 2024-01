Zirkzee, Sesko, Gimenez e gli altri: tutti i nomi per l'attacco del Milan in vista di giugno

La Gazzetta dello Sport, parlando del mercato del Milan, si proietta già al prossimo giugno, quando i dirigenti rossoneri daranno l'assalto al nuovo centravanti titolare della squadra. E l'analisi inizia proprio da Joshua Zirkzee, 9 del Bologna ammirato sabato a San Siro. Nel suo cartellino è presente una clausola in favore del Bayern Monaco da 40 milioni di euro, cifra che oggi i bavaresi non sembrano comunque disposti a spendere. Potrebbe cambiare qualcosa se dalla Premier League arrivassero interessamenti a cifre superiori, fra i 60 ed i 70 milioni di euro: a quel punto da Monaco di Baviera potrebbero pensare al riacquisto per poi cedere nuovamente. Insomma, per il Milan l'operazione non si annuncia semplicissima.

Le alternative in mano a Moncada e compagnia non mancano comunque: uno dei profili più graditi è quello di Benjamin Sesko, 20enne di proprietà del Lipsia: la concorrenza in estate sarà folta e la valutazione alta, ma il Milan ha tutta l'intenzione di provarci per portarsi a casa un potenziale centravanti per i prossimi 10 anni.

Ci sono poi i nomi più borderline ma comunque nel mirino degli uomini mercato rossoneri: Santiago Gimenez, a lungo seguito dalla Lazio, continua a segnare col Feyenoord. Sono 19 reti in 19 partite di campionato. L'obiettivo di lunga data è quel Jonathan David ancora al Lille, mentre fra i più giovani piace Viktor Gyokeres dello Sporting CP.