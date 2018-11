FOTO MN - Milanello, iniziata la rifinitura in vista del Betis: c'è Calhanoglu, assenti Bonaventura, Calabria e Higuain

Come riferisce il nostro inviato a Milanello, è iniziata la rifinitura del Milan in vista della gara di domani sera contro il Betis Siviglia: dopo una prima fase di riscaldamento in palestra, la squadra rossonera è scesa in campo poco fa e ha incominciato con un po' di torello. In gruppo è presente anche oggi Hakan Calhanoglu, che quindi è pienamente recuperato per la sfida di domani, mentre non stanno lavorando Bonaventura, Calabria e Higuain.