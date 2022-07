MilanNews.it

Rafael Leao è atteso questa mattina a Milanello per il suo primo allenamento. Come gli altri nazionali, l'attaccante portoghese ha avuto qualche giorno di vacanza in più, ma ora è pronto per riunirsi al gruppo rossonero. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola oggi.