L'agenda rossonera della settimana

In questa settimana rimarrà il doppio impegno e tornerà l'Europa League. I rossoneri affronteranno il Real Betis in Spagna, in una partita molto importante per il girone, e la Juve a San Siro, in un big match affascinante e atteso.

A Milanello si lavorerà tanto, spingendo forte per affrontare nel migliore dei modi uno dei crocevia della nostra stagione. Lunedì, dopo l'emozionante e vincente trasferta di Udine, la squadra resterà a riposo. La ripresa degli allenamenti avverrà martedì alle 11.00. Mercoledì, alla vigilia, rifinitura in programma sempre alle 11.00; a seguire la partenza in volo verso Siviglia e alle 19.30, all'Estadio Benito Villamarín, la conferenza del Mister insieme a un giocatore. Giovedì 8 alle 21.00 si giocherà Real Betis-Milan, quarta giornata del Gruppo F.

Poi cambierà completamente lo scenario e rientrerà in scena il campionato. Prevista una seduta mattutina per venerdì, invece pomeridiana per la vigilia di sabato, quando le parole di Gattuso alla stampa anticiperanno la rifinitura e i convocati. Domenica 11 alle 20.30 spazio a Milan-Juve, dodicesima giornata di Serie A.