Milan, le foto del primo giorno a Milanello: "Siamo tornati, pronti a sudare per questi colori"

Primo giorno di allenamento a Milanello per il Milan. Il club rossonero ha postato sui propri profili social alcuni scatti di oggi con la descrizione: "Siamo tornati! Ora pronti a sudare e lottare per questi colori!".

Feels good to be back! Now let's get ready to sweat and fight for these colours!



Siamo tornati! Ora pronti a sudare e lottare per questi colori! #SempreMilan pic.twitter.com/3o1EGGPvM1