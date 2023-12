Milan, scambio di regali oggi a Milanello: la bella iniziativa del team manager Marangon

Come riporta Manuele Baiocchini a Skysport24, oggi è stata una giornate speciale a Milanello: c'è stata infatti una bella iniziativa pensata dal team manager Alberto Marangon che un mese fa ha detto a tutti i membri del gruppo squadra di voler fare il gioco dell'"amico invisibile" e ha fatto estrarre ad ognuno un biglietto con il nome di un componente della squadra a cui fare un regalo per Natale. Oggi è stato il giorno in cui scartare questi regali.

Tra i regali che sono stati fatti, ci sono stati per esempio anche profumi introvabili o un viaggio a Disneyland per tutta la famiglia. C'è stato anche un regalo per Stefano Pioli da parte di un giocatore: il tecnico rossonero ha ricevuto una cornice con tutte le foto dei suoi nipoti e la scritta 'Nonno sei fantastico'. L'iniziativa è stata apprezzata da tutto il gruppo rossonero.