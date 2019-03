Milan, tra i giocatori presenti oggi a Milanello ci sono Caldara, Biglia e Zapata

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Rino Gattuso ha concesso due giorni di riposo al Milan dopo la vittoria di sabato scorso contro il Chievo, ma a Milanello già si lavora per preparare il derby di domenica con l'Inter, scontro diretto per la qualificazione alla Champions League. Sono infatti 7-8 i giocatori rossoneri che si sono comunque presentati nel centro sportivo per una serie di terapie e lavori fisici personalizzati, come ad esempio Lucas Biglia e Mattia Caldara, appena rientrati dopo lunghi infortuni, o Cristian Zapata, in procinto di tornare a disposizione. Giunto a Milanello di primo mattino assieme al suo staff, Gattuso prepara il big match e attende le decisioni del giudice sportivo in arrivo domani, per scoprire se sarà squalificato dopo l'espulsione di Verona per il battibecco con il calciatore del Chievo Riccardo Meggiorini.