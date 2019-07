Domani mattina, su uno dei campi interni del centro sportivo di Milanello, ci sarà un test amichevole - non aperto al pubblico - dove si vedrà per la prima volta il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Dopo la partita, la squadra avrà qualche ora libera per tornare a casa e preparare la partenza per gli Stati Uniti, che è prevista per sabato, nel primo pomeriggio.