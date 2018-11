Milanello, il programma odierno in vista del Betis

Per la giornata odierna di mercoledì, i rossoneri svolgeranno la seduta di rifinitura in vista della partita contro il Real Betis a partire dalle ore 11.00. A seguire la squadra pranzerà nel centro sportivo di Milanello per poi partire nel pomeriggio alla volta di Siviglia, dove l'arrivo è previsto per le ore 18.25. Alle 19.30 si terrà la conferenza stampa di Mister Gattuso e un giocatore allo Stadio Benito Villamarin.