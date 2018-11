Milanello, l'agenda della settimana: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A contro la Juve a San Siro, inizia la terza sosta per le Nazionali della stagione. L'opportunità, per i rossoneri, di tirare il fiato dopo tanti impegni dispendiosi e qualche infortunio di troppo, recuperando le energie e anche la condizione ottimale di diversi giocatori. Chi rimarrà a Milanello resterà a riposo fino a martedì (compreso), tornando ad allenarsi a partire da mercoledì alle 15.00.

Al rientro in campionato ci sarà la fondamentale a partita contro la Lazio, in trasferta, in programma domenica 25 alle 18.00 allo stadio Olimpico. Uno scontro diretto per il quarto posto, quindi per la qualificazione alla prossima Champions League. Agli ordini di Mister Gattuso, in questa settimana, la squadra lavorerà in campo anche giovedì (11.30), venerdì (11.30) e sabato mattina (10.30), svolgendo sempre delle singole sessioni. Domenica, invece, ancora riposo.