Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti. Appuntamento alle 15 negli spogliatoi

Il Milan tornerà in campo oggi, a Milanello, per iniziare a preparare il derby con i primi giocatori rientrati dagli impegni per le Nazionali. La squadra rossonera, quindi, tornerà ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle 15 negli spogliatoi del centro sportivo di Carnago.