Inizierà domani la preparazione all'esordio in Serie A, sul campo dell'Udinese, domenica prossima alle 18. La formazione di Marco Giampaolo, infatti, dopo aver osservato due giorni di riposo concessi dopo l'amichevole contro il Cesena si ritroverà oggi a Milanello per lavorare in vista della sfida contro la squadra friualana.