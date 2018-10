Dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria per 3-2, il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello, ma nessun giocatore è uscito sul campo: come riferisce Sky, tutta la squadra di Rino Gattuso ha lavorato in palestra anche per via della fitta pioggia che sta cadendo da diverse ore sul Centro sportivo di Carnago.