MILANELLO REPORT - Continua la preparazione verso l’Empoli

La sessione è iniziata in palestra dove il gruppo ha eseguito l'attivazione muscolare. In seguito, rossoneri in campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro atletico; una fase tattica e una partitella a campo ridotto hanno concluso la sessione odierna.

GIOVEDÌ 6 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00.