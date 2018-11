MILANELLO REPORT - Ecco le due formazioni che si sono sfidate a Milanello: il racconto

Ultimo allenamento della settimana per i rossoneri di Mister Gattuso. In programma, in questo sabato mattina, una partita di allenamento con la Primavera. A Milanello era presente anche Paolo Maldini.

IL MATCH

Tempo unico da 60' giocato sul centrale di Milanello. Questi gli schieramenti delle due squadre:

PRIMA SQUADRA: Reina; Simic, Zapata, Abate; Borini, Bakayoko, Bertolacci, J. Mauri (48' Brescianini), Conti; Castillejo, Higuain (48' Tsadjout).

PRIMAVERA: A. Donnarumma, Barazzetta, Culotta, Martimbianco, Ruggeri, Brambilla, Montolivo, Sala, Haidara, Vigolo, Capanni.

Prima Squadra in campo con il 3-5-2, con la coppia offensiva composta da Castillejo e Higuain. Di fronte la Primavera, che si schiera col 4-3-3. Ritmi blandi in avvio, con la gara che si sblocca al 28' con Castillejo, abile nel saltare il portiere in uscita e a depositare in rete il pallone dell'1-0. Il raddoppio porta la firma (al 41') di José Mauri, che chiude un'ottima combinazione di prima al limite dell'area. Nel finale sale in cattedra Andrea Conti (autore di una buonissima prova) con una doppietta: il primo gol (49') è frutto di un tocco da pochi passi, il secondo (60') arriva con un preciso diagonale. Da segnalare, inoltre, la continua crescita di Bakayoko.

IL PROGRAMMA

La squadra usufruirà ora di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 20 novembre con un allenamento pomeridiano. Ritrovo negli spogliatoi alle 14.30.