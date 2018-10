MILANELLO REPORT - Esercizi attacco contro difesa, poi 11 contro 11 su campo ridotto

Secondo giorno di lavoro a Milanello in preparazione del match di Europa League, giovedì 25 alle 18.55 a San Siro, che vedrà il Milan affrontare il Real Betis. La squadra, prima di scendere in campo, è stata impegnata in una seduta di analisi video.

IL REPORT

Alle 11.30 i rossoneri hanno cominciato il riscaldamento, nello specifico una sequenza di esercizi atletici utilizzando degli ostacoli bassi e delle sagome; l'attivazione muscolare è proseguita con dei torelli, prima di passare alla parte tecnica. A seguire la squadra ha svolto una serie di partitelle: inizialmente attacco contro difesa 10 contro 11 su campo ridotto, poi partitelle libere 11 contro 11 sempre su campo ridotto. A margine delle partitelle, a rotazione alcuni giocatori hanno effettuato un potenziamento per gli arti superiori.