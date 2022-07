MILANELLO REPORT: esercizi e conclusioni per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina per colazione, dopo il giorno di riposo concesso dal Mister, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna con il gruppo sempre ridotto in attesa del rientro di tutti i nazionali.

REPORT

Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare. A seguire lavoro atletico eseguito con l'ausilio degli ostacoli e degli elastici. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema che hanno preceduto il lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 12 LUGLIO

Il programma di domani prevede una doppia seduta di allenamento.