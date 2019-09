MILANELLO REPORT: focus sulla tattica e sulla difesa

Penultimo allenamento settimanale questa mattina, venerdì 6 settembre, per i rossoneri rimasti a Milanello durante la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.

RAPIDITÀ E TATTICA

Gruppo in campo sul rialzato alle 10.30 per l'attivazione muscolare con esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire un po' di lavoro con il pallone prima di riprendere l'attività fisica abbinata a quella tecnica con alcuni esercitazioni: passaggi rapidi da stazioni predefinite per arrivare alla conclusione in porta alla massima intensità possibile.

Terminato il lavoro tecnico-fisico la squadra si è spostata sul campo ribassato dove agli ordini di mister Giampaolo ha lavorato sulla tattica con focus particolare sui movimenti difensivi. Prima di rientrare negli spogliatoi partitella su campo ridotto.

SABATO 7 SETTEMBRE

Il programma di domani, sabato 7 settembre, prevede un solo allenamento al mattino alle 10.30.