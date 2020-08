MILANELLO REPORT: giornata di test per la squadra rossonera

Terzo giorno di lavoro a Milanello, dove la squadra si è ritrovata questa mattina alle 9.30: colazione insieme e poi tutti in spogliatoio per iniziare l'allenamento odierno.

IL REPORT

Quest'oggi per i rossoneri giornata dedicata ai test di valutazione fisica. Squadra, dunque, divisa in gruppi che si sono alternati nelle varie postazioni prestabilite: lavoro aerobico effettuato correndo lungo il perimetro del campo, allunghi sui 20 metri e lavoro sulla forza eseguito in palestra con l'ausilio degli attrezzi.

VENERDÌ 28 AGOSTO

Il programma di domani, venerdì 28 agosto, prevede sempre un solo allenamento al mattino.