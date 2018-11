MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento: focus sulla difesa

Dopo una prima parte di riscaldamento effettuato in palestra, i rossoneri sono usciti sul centrale di Milanello dove hanno proseguito nella fase di attivazione muscolare con una serie torelli a tema. A seguire, squadra divisa in due: lavoro tecnico-tattico incentrato principalmente sulla fase difensiva per un gruppo; parte atletica, eseguita con l'ausilio degli ostacoli e delle slitte, e tiri in porta per i restanti giocatori. I portieri, invece, hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Valerio Fiori.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

Il programma per la giornata di venerdì prevede un solo allenamento sempre al mattino: ritrovo fissato alle 10.30.