MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: lavoro aerobico ed intensità

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio, lunedì 12 agosto, con la squadra in campo alle 18.00 per dare inizio al programma di questa settimana, che condurrà all'amichevole di sabato 17 agosto a Cesena. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi i rossoneri si sono dedicati all'attivazione muscolare con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome.

Esercitazioni tecniche a seguire: squadra divisa in tre gruppi per una serie di passaggi da controllo orientato, il tutto eseguito alla massima intensità possibile. L'allenamento è proseguito con due squadre schierate su campo ridotto per la parte tattica. Terminata anche questa fase la squadra si è spostata sul campo ribassato per il lavoro aerobico: corsa e allunghi sui 100 metri, prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani, martedì 13 agosto, prevede una doppia sessione di allenamento.