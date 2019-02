MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: si entra nel vivo verso Bergamo

Questa mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri per l'allenamento in programma alle 11.30. Presenti a Milanello Gazidis, Leonardo e Maldini oltre a un trio di graditissimi ospiti: Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo e Massimo Oddo.

IL REPORT

Sul campo centrale è iniziata l'attivazione muscolare attraverso una serie di torelli, poi la squadra è stata divisa in due gruppi per effettuare alcuni esercizi tecnico-tattici: da una parte spazio a una serie di esercitazioni sul possesso palla, dall’altra lavoro tattico focalizzato in particolare sulla fase difensiva. La squadra si è riunita per una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

Per la giornata di giovedì 14, quando mancheranno solo due giorni ad Atalanta-Milan, è prevista una singola sessione mattutina: rossoneri pronti a partire dalle 11.30