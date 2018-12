MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento: testa all'Olympiacos

Dopo un inizio di stagione piuttosto difficoltoso, ora Tiemoué Bakayoko sta dimostrando di essere un giocatore importante e sta fornendo prestazioni molto positive. Il francese è arrivato al Milan in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto...

La Primavera del Milan affronterà lunedì il Cagliari nella sfida valida per l'11^ giornata di andata del campionato di categoria: il calcio d'inizio del match, che si giocherà allo stadio Ossola di Varese, è in programma alle 19.

Queste le pagelle di Milan-Torino: G. Donnarumma 7,5: attiva i super poter su Iago Falque. Prima con una paratona di puro istinto sul colpo di testa dello spagnolo. Poi, su Belotti, si mette il mantello da Superman per andare a mettere in angolo, a meno aperta,...

Secondo quanto rivela SportMediaset, non trovano riscontro le voci di un possibile scambio Higuain-Morata tra Milan e Chelsea a gennaio: questa idea è stata sponsorizzata da Sarri, ma bloccata dal club inglese. I Blues stanno aprendo invece alla possibile cessione di...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Peccato. Viene da dire questo dopo la partita con il Torino. Peccato perché il Milan, vincendo, si sarebbe portato a -1 dall’Inter e avrebbe messo nel mirino il terzo posto. Peccato perché Cutrone, che si è messo l’attacco sulle spalle e che sta c...

LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Qualcuno non ha giocato al massimo. Donnarumma? I meriti vanno dati anche alla linea difensiva"

Leonardo a Sky: "Ibra non verrà, è di parola e resterà ai Galaxy. Fabregas? Abbiamo valutato. Con un centrocampista ed un attaccante possiamo migliorare"

Donnarumma a Sky: "Penso solo a giocare e far bene col Milan. La parata? Sono rimasto lì e ho aspettato il colpo di testa"

Sky - Rietro tra 10/15 giorni per Musacchio e Romagnoli, Borini ci sarà già giovedì

Leonardo: "Siamo in una posizione che ci piace. Partita strana contro il Torino, potevamo anche vincere"

Donnarumma a MTV: "Sapevamo sarebbe stato difficile. Complimenti ad Abate per come si sta adattando"

Ibrahimovic-Milan, c’è la chiusura di Leonardo. Fabregas? Nì. Difensore: dipende. Peccato per il pari con il Toro. In settimana la decisione dell’Uefa

Il Torino si conferma ostico in trasferta, i granata ottengono la decima partita consecutiva senza sconfitta

Quarto pareggio consecutivo tra Milan e Torino, non succedeva dagli anni '60

Leonardo a Pressing: "Abbiamo una squadra da quarto posto. Mercato? No Ibra, servono un centrocampista e un attaccante"

VIDEO - Gattuso: "Non esistono partite abbordabili"

CorSera - Milan, un pari per restare al quarto posto: Donnarumma salva i rossoneri, Cutrone fallisce il ko nel finale

TMW - Genoa decisiva per Di Francesco. Montella possibile sostituto

Salta Ibra, nella serata in cui il Milan perde il treno terzo posto

CorSera: "Il Milan non decolla"

Gazzetta - Milan, Fabregas è il nome più caldo per il centrocampo: i rossoneri stanno studiando le condizioni

Il CorSport in prima pagina: "Milan stop e addio Ibra"

VIDEO MN - Milan, l'arrivo di Paquetà per l'idoneità sportiva. Più tardi test a Milanello per il brasiliano

Repubblica: "Milan senza sbocchi, l’inutile assedio sulla via dell’Europa"

VIDEO MN - Paquetà, terminate le visite per l'idoneità sportiva: ora il brasiliano andrà a Milanello per i test

La Stampa: "Il Toro ferma il Milan e rimane in zona Europa"

Milan, ieri Bonaventura è tornato in Italia dopo l'operazione al ginocchio negli USA

Milan, ecco Paquetà: il brasiliano si candida a vestire una maglia da titolare per il girone di ritorno

Milan, buon impatto di Castillejo quando è entrato in campo

Milan, Paquetà potrebbe restare in Italia per tutta la settimana

Ordine: "Ibra? Stava per tornare al Milan, ma Gazidis ha bloccato tutto"

Sky - Buone notizie dall'infermeria: Musacchio ha svolto l'intero allenamento in gruppo

Sky - Due nuovi profili per il Milan: proposti Freuler e Willian José

SportMediaset - Milan, nuova pista per l'attacco: contatto tra Leonardo e l'agente di Fabio Quagliarella

Milan, Fabregas spinge per la cessione ma serve uno sconto sul prezzo del cartellino. Nessun riscontro sullo scambio Higuain-Morata

Torino, Izzo: "Punto meritato a San Siro. Ho lavorato tanto per fermare Higuain"

Ambrosini sul Milan: "Pareggio giusto contro il Torino. I rossoneri sono in linea con i programmi della società"

Alle 11.30 il gruppo è uscito sul campo rialzato e ha iniziato con una prima parte di riscaldamento. Successivamente i giocatori hanno eseguito vari esercizi tra cui torello, un percorso di mobilità articolare con ostacoli e attività concentrate sulla tecnica e la reazione. Per concludere, una partitella su campo ridotto.

Il giorno dopo Milan-Torino, nonostante l'allenamento fosse facoltativo, molti rossoneri sono tornati in campo a Milanello.

