MILANELLO REPORT - Il racconto della giornata odierna: rossoneri già al lavoro

Il Milan ha iniziato la preparazione in vista della gara in programma giovedì a San Siro contro il Real Betis. La squadra si è ritrovata negli spogliatoi alle 10.30 ed è scesa in campo alle 11.00, con una mezz'ora di anticipo rispetto al programma stabilito nei giorni scorsi da Rino Gattuso.

DEFATICANTE E CAMPO

Prima parte dedicata al riscaldamento eseguita all'interno della palestra, poi squadra divisa in due gruppi: defaticante in palestra per i giocatori che sono stati impiegati con l'Inter, lavoro sul campo per gli altri componenti della rosa compresi coloro che sono entrati a partita in corso nel Derby. Per loro, attivazione muscolare sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di torelli poi, esercitazioni sul possesso palla, a seguire lavoro tecnico e nella parte finale della seduta una partitella su campo ridotto dieci contro dieci.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE

Un solo allenamento anche per la giornata di martedì, squadra pronta nello spogliatoio per le 11.00.