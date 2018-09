MILANELLO REPORT - Il racconto della giornata: ritmi alti verso Cagliari

Penultimo allenamento a Milanello per i rossoneri di Rino Gattuso in vista di Cagliari-Milan, la nostra terza sfida di Serie A in programma domenica sera (20.30) alla Sardegna Arena.

PALLE INATTIVE

La squadra ha iniziato in palestra, dove ha effettuato il riscaldamento prima di uscire in campo per proseguire con la parte di attivazione muscolare. I giocatori sono stati divisi in due gruppi per svolgere una serie di torelli, passando poi a una fase prettamente atletica dedicata alla velocità e alla agilità attraverso degli esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome, il tutto sempre alla massima intensità. Per i portieri lavoro specifico agli ordini di Fiori. A seguire spazio alla tattica sulle palle inattive.

SABATO 15 SETTEMBRE

La rifinitura, prima della partenza per Cagliari, è prevista alle 11.30 di sabato 15. La conferenza stampa del Mister, invece, inizierà alle 14.30 sempre a Milanello