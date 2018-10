MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta mattutina: atletica e tattica difensiva

Pronti in spogliatoio alle 10.30, a Milanello, stamattina i rossoneri hanno svolto il secondo allenamento della settimana in vista del Derby di campionato.

Torello come riscaldamento, svolto all'interno del cerchio di centrocampo, e a seguire la fase di attivazione muscolare è continuata con degli allunghi eseguiti sulla diagonale del campo. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo si è recato nella porzione di terreno dietro la porta per svolgere una serie di esercizi atletici utilizzando delle sagome e degli ostacoli bassi, mentre il secondo è rimasto impegnato in alcune prove tattiche dedicate soprattutto alla fase difensiva. La squadra si è riunita per un'esercitazione sul possesso palla, prima di concludere la sessione con una partitella su campo ridotto.